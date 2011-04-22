Survivor'da küfür skandalı!

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Habertürk'te yer alan habere göre yapım ekibinden ve kanaldan kimsenin fark etmediği küfür tanıtımlarda ve programda defalarca yayınlandı. Küfürlü video sanal âlemin en çok paylaşılan videoları arasına da girdi. Videonun altına “Bunu nasıl yayınladılar” diye yorumlar yapılıyor