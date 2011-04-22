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Survivor'da küfür skandalı!

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survior Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında küfür skandalı yaşandı...

22 Nisan 2011 03:00

T24 - Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survior Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında küfür skandalı yaşandı. Gönüllüler arasında yarışan ve çılgın hareketleriyle yarışmanın en popüler ismi olan Taner Tolga Tarlacı, aynı ekipteki Gökhan adlı yarışmacıya “Y..r..m bu şekil diyorum sana!” diye ağır bir küfür etti.



Habertürk'te yer alan habere göre yapım ekibinden ve kanaldan kimsenin fark etmediği küfür tanıtımlarda ve programda defalarca yayınlandı. Küfürlü video sanal âlemin en çok paylaşılan videoları arasına da girdi. Videonun altına “Bunu nasıl yayınladılar” diye yorumlar yapılıyor

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