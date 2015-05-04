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Survivor'da 'ırkçılık' tartışması

Survivor All Star’da dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımından Pascal Nouma ile Hakan arasında ırkçılık tartışması yaşandı

04 Mayıs 2015 13:50

Survivor All Star’da oyunları kaybeden ünlüler için kurulan konseyde ırkçılık tartışması yaşandı. Ünlüler dokunulmazlık oyunu kaybedince takımda gerginlik yaşandı. 

Yarışmacılardan Serenay'ın sinir krizi geçirmesinin ardından başlayan tartışma konsey gecesinde de devam ederken Acun Ilıcalı'nın söz hakkı verdiği Pascal Nouma, Survivor Hakan'nın kendisini "zenci" diyerek aşaladığını ileri sürdü. Pascal Nouma'nın ırkçılık tartışmasını Hakan yalanlarken Acun Ilıcalı Nouma'ya uyarıda bulundu.

Pascal Nouma'nın ırkçılık açıklamasına yönelik, Ilıcalı, " İnsanlar eşittir. Irk dil ayrımı olamaz bunu konuşmanın bir anlamı yok" dedi. 

İşte Survivor'ın bu haftaki konsey gecesine damga vuran o tartışmanın videosu:



 

Ünlüler uzun süredir başarılı değil

 

Uzun süredir ödül oyunlarında başarılı bir grafik çizemeyen ünlüler takımı bu hafta bu başarısızlıklarına bir son vererek ödülü yemek olan oyunu kazandı. 

Bu ödül sonrasında moralleri yerine gelen ünlüler, bu heyecanla çıktıkları dokunulmazlık oyunu ise kaybetti. Dokunulmazlık oyununu kazanan taraf gönüllüler takımı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımından Merve kazandı.

Survivor'da tüm tepkileri üzerine çeken Hakan, yarışmacıların dördünün oyuyla elemeler için seçilen ilk isim oldu. 

 

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