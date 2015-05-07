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Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor ünlüler SMS sıralamasına göre bu haftanın birincisi Serenay Aktaş oldu

07 Mayıs 2015 10:37

SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Pascal Nouma Survivor All Star ‘da bu hafta elenen isim oldu.

Acun Medya tarafından Survivor 6 Mayıs 2015 tarihli SMS oylaması sıralama sonuçları saat 22.30’da açıklandı. Survivor ünlüler SMS sıralamasına göre bu haftanın birincisi Serenay Aktaş oldu.

Serenay SMS oylama sonuçları ile birinci olduğu için elenmek üzere Pascal Nouma‘nın adını verdi. Merve Aydın ise dokunulmaz olduğu isin Doğukan Manço’nun adını verdi. SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Pascal Nouma Survivor All Star ‘da bu hafta elenen isim oldu.

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