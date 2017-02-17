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Survivor'da bir yarışmacı diskalifiye edildi

Acun Ilıcalı: Kuzey Kıbrıs’taki büyük finalin önemli adaylarından biriydi

17 Şubat 2017 16:47

Acun Ilıcalı, TV8’de yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde bir yarışmacının diskalifiye olacağını açıkladı.

Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, Ünlüler ve Gönüllüleri acil durum toplantısına çağırıp kötü bir haber veriyor. Ilıcalı, “Şu anda yarışmada bir yarışmacımız eksik. Kuzey Kıbrıs’taki büyük finalin önemli adaylarından biriydi. Ve o artık Survivor’da olamayacak!” diyerek bir yarışmacının adaya veda ettiğini açıklıyor. Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından akıllara iki isim geldi. Biri sakatlığından dolayı Serhat; diğeri ise açlıktan ve yaptığı tartışmalı hareketlerden dolayı birçok kez uyarı alan Eser…

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Acun IlıcalıSurvivordiskalifiye

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