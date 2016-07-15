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Survivor'da "ailemi özledim" diyen Yattara, çapkınlık turunda yakalandı!

Survivor'da ailesini özlediği için ağlayan Yattara, Reina çıkışı yakalandı

15 Temmuz 2016 01:29

Eski futbolcu İbrahim Yattara önceki gün bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendikten sonra yanındaki kadınlarla takside görüntülenince panikleyerek taksiden inip koşmaya başladı.

Survivor yarışmasından sonra popülerliği artan İbrahim Yattara, önceki gün Reina'daydı. Erkek arkadaşıyla geldiği mekanda, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Yattara, alkol sınırını aştı. Plaj kıyafetleriyle eğlenmeye çıkan eski futbolcu, kadınların da göz hapsindeydi.

posta.com.tr'nin haberine göre, ilerleyen saatlerde Reina'dan iki kadınla çıkan Yattara, yanındaki kadınlarla taksiye bindi ve flaşlar patlayınca şaştı kaldı. 

Survivor'da ailesinin özlemiyle ağlayıp çok üzülen Yattara'nın bu hali ise sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

 

Daha önce de ismi aldatma haberlerinde geçmişti

 

İbrahim Yattara, iki çocuğunun annesi ve eşi Aminata Pendessa ile çalkalantılarla geçen bir evliliğe sahip. Türkiye'deki futbol hayatı sırasında birçok kez aldatma haberleri ile gündeme geldi. Sarsıntılara rağmen karısı ile barışan Yattara'nın eşinin bu haberler karşısında ne yapacağı merak konusu.

Yattara Survivor yarışmasından elendiğinin ertesi günü de Asmalımescit Tren Pera adlı gece kulübünde Dominik adasından arkadaşı Ebru Öztürk ile görüntülenmişti.

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