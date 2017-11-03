Survivor'a gidecek bir isim daha belli oldu

Geçtiğimiz hafta 'Beyaz Show' programına katılan Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in ilk ismini açıklamıştı. Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi Çamkıran üçüncü kez yarışmaya katılacağını duyurdu.

Ilıcalı, Twitter'dan "Survivor 2018’de bir ilk yaşanacak! Bir takım bugüne kadar yarışan isimlerden en öne çıkan 'All Star’lar, diğer takım yeni başvurulardan gelecek yepyeni Gönüllüler! All Star kadrosunu çok yakında açıklamaya başlayacağız" mesajını paylaştı.

Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor

Survivor 2018 için hazırlıklara başlayan Acun Medya ekibi yarışmacıları da belirlemeye başladı. Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor.

Sosyal medya hesabından haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına "3. defa Survivor mı? 'İmkânsız...' dedi gururum. 'Riskli...' dedi. Tecrübem, 'Manasız...' dedi. Mantığım, 'Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim... 'Seneye görüşürüz" mesajını yazdı.

İlk yarışmacı Cumali Akgül

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamayınca “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” açıklamasını yapmıştı.

Survivor'a gidecek iki isim şöyle:

Cumali Akgül

Turabi Çamkıran