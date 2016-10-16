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Survivor yarışmacısı Avatar Atakan nişanlandı

"Allah'a çok şükür bu en mutlu günümde dualarıyla güzel dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkürler"

16 Ekim 2016 18:03

Survivor 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Survivor'da şampiyon olarak adını Türkiye'ye duyuran "Avatar" lakabıyla da tanınan milli boksör Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile dün akşam aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.Bu özel günlerinde çifti, aileler ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Avatar Atakan'ın müstakbel eşi Serap Korkmaz tasarımcılık mesleğini yapıyor.

"İşte o gün bugün"

Adı sık sık Survivor yarışmasındaki arkadaşı Ezgi Avcı ile aşk iddialarına karışan 27 yaşındaki Arslan şu açıklamayı yaptı: "Bir gün biri olursa açıklayacağım demiştim. İşte o gün bugün... Bütün sevenlerime, destekleyenlerime, nefret edenlere selam olsun... Allah'a çok şükür bu en mutlu günümde dualarıyla güzel dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkürler... Vakti geldi... Vay be"

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