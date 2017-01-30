Survivor mu, Hayat Bazen Tatlıdır mı; reyting yarışında zirve kimin?

Reytinglerde Pazar günü ekrana gelen yapımların sıralaması belli oldu. TV8'de yayınlana "Survivor", listenin birinci sırasındaki yerini korurken, "Show Ana Haber" ikinci oldu. Star TV'de yayınlanan "Hayat Bazen Tatlıdır" dizisi de listeye üçüncü sıradan girdi.
AB'de ise yine "Survivor" birinci olurken, ikincilik "Bodrum Masalı" dizisinin, üçüncülük ise "Haber Önü"nün oldu.
29 Ocak 2017'nin reyting sıralaması şöyle:
SIRAPROGRAMKANALBAŞLANGIÇBİTİŞRATINGSHARE
1SURVIVORTV820:1523:4910,0323,13
2SHOW ANA HABERSHOW TV18:5020:004,8813,10
4SURVIVOR OZETTV819:1320:154,2611,01
6GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV18:5919:594,0410,77
7ATV ANA HABERATV19:0019:513,8610,29
8GULDUY GULDUY SHOW COCUKSHOW TV20:0022:003,778,76
9HABER ONUSHOW TV18:2518:503,6610,87
11HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV20:0020:293,538,78
12KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 718:0018:463,049,34
13KANAL D ANA HABERKANAL D18:5919:592,917,76
14STAR ANA HABERSTAR TV18:5820:002,857,58
15DELI DIVANEKANAL 716:1118:002,629,59
16APACI (Y.S)TRT 109:5711:512,2911,62
17O HAYAT BENIM (OZET)FOX TV20:0020:432,275,61
18RAFADAN TAYFATRT COCUK13:1813:562,279,33
20HZ.YUSUF (TKR)KANAL 718:4620:402,235,82
21ATV HABERATV18:4019:002,206,29
22HARIKA KANATLARTRT COCUK12:4313:162,198,63
24BIR GARIP ASKKANAL 720:4122:162,144,84
25COCUKTAN AL HABERISHOW TV17:0018:202,137,14
26HAVA DURUMUATV19:5219:532,125,50
27SICAK GELISMEKANAL D18:4518:592,116,00
28IBITRT COCUK13:5914:292,068,81
29STADYUMTRT SPOR20:4600:002,064,84
30SUPER YARI ORTA SIKLET MACI ALI VS SILVATV823:5000:072,046,55
31KELOGLAN MASALLARITRT COCUK17:4518:442,036,33
32AKILLI TAVSAN MOMOTRT COCUK12:1212:411,987,64
33NO:309 (TKR)FOX TV15:4618:551,966,93
34STAR HABERSTAR TV18:4518:581,945,52
35SEVIYOR SEVMIYOR (OZET)ATV19:5820:361,934,76
36BODRUM MASALI (OZET)KANAL D19:5920:231,834,56
37TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGUSHOW TV12:5414:021,827,35
38NILOYATRT COCUK11:1111:371,807,51
39HEIDITRT COCUK11:3912:111,797,01
41GOZUM SENDEATV23:4501:521,747,90
42BIR GARIP ASK (TKR)KANAL 713:3115:161,737,28
43RAFADAN TAYFATRT COCUK18:5919:501,704,53
44ISTANBUL MUHAFIZLARITRT COCUK14:3014:581,666,99
45ADI EFSANE (TKR)KANAL D15:4118:381,655,98
46ISIL ACIKKAR ILE ANA HABERTRT 119:3020:061,624,20
47PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNETATV10:0011:191,628,19
48DELI DIVANE (TKR)KANAL 711:4113:301,616,33
49HARIKA KANATLARTRT COCUK16:4017:141,605,99
50VIKINGLERTRT COCUK19:5120:241,553,91
5164 KARE ULKESITRT COCUK18:4718:591,534,34
52BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR)ATV15:3718:391,515,49
53KALBIMDEKI DENIZ (TKR)FOX TV10:4513:001,516,26
54OTEKI TEKTRT COCUK17:1417:431,495,16
55KOSTEBEKGILLERTRT COCUK15:2916:061,496,25
56DINLE KAZANTRT 123:3800:091,454,46
57YILDIZLAR SAHIDIM (TKR)STAR TV15:5718:431,455,12
58BABA CAN'DIR (OZET)TRT 120:0721:001,453,45
59GULE GULE OTURUNTV813:3515:081,446,09
60CAPRAZ ATES (Y.S)SHOW TV22:0023:491,423,29
61YILDIZLAR SAHIDIM (TKR)STAR TV23:4702:001,406,79
62MAGAZIN DKANAL D09:4512:491,396,41
63PAZAR SURPRIZISHOW TV10:0012:541,376,09
64DIZI TVATV11:1912:391,355,29
65MAHMUT TUNCER SHOWKANAL 722:1623:531,353,23
66BODRUM MASALI (TKR)KANAL D12:5015:391,345,55
67OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUMKANAL 715:1616:111,315,46
68ANNE (TKR)STAR TV13:5915:561,285,40
69YARISCITRT COCUK15:0015:291,285,33
70SEKSENLER (TKR)TRT 113:0015:271,245,15
71UNVAN MACI VARGAS VS BERCHELTTV800:1801:111,235,63
72HEIDITRT COCUK16:0716:381,234,91
74KARETRT COCUK10:3611:091,235,96
75SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONUTV810:0012:411,225,48
77ISTE BENIM STILIM HAFTANIN FINALITV815:0819:131,174,08
78ALTINORDU-GOZTEPE TFF 1.LIG KARSILASMASITRT SPOR18:1920:241,143,10
793 ADAM (TKR)TV802:0002:501,1411,54
80OLENE KADAR (TKR)ATV12:3915:371,134,66
81DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR)SHOW TV15:0016:591,124,60
82SIRADAKI GELSIN (TKR)FOX TV14:0015:451,084,56
83CIZGI FILM MAKINESITRT COCUK20:2420:271,032,49
84BEKIR DEVELI ILE ANNEMIN YEMEGITRT 118:2419:061,022,94
85BENDEN SOYLEMESIFOX TV13:0014:001,004,04
86CANIM KARDESIMTRT COCUK09:3510:040,947,65
87SAMSUNSPOR-YENI MALATYASPOR TFF 1.LIG KARSILASMASITRT SPOR15:4917:570,913,38
88VAHE ILE EVDEKI MUTLULUKSTAR TV10:5111:590,903,72
891'DE BUGUN (TKR)TRT 115:2715:390,883,68
90MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONUFOX TV07:5910:450,889,16
91EGE ILE GAGATRT COCUK10:0610:340,885,38
92SAGLIK ELCILERITRT HABER12:2812:540,873,37
93HABER 19TRT HABER18:5919:300,862,33
94KANA KAN HESAPLASMA (Y.S) (TKR)STAR TV02:0002:530,858,65
95BEN SOYLERIM (TKR)FOX TV00:3402:000,844,97
96HABER 13TRT HABER12:5913:280,823,29
97HABER 12TRT HABER11:5912:280,823,18
98HABER 18TRT HABER17:5918:280,822,57
99HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR)TRT 115:3918:240,823,01
100SOVALYE (Y.S)ATV02:0003:160,819,00