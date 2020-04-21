Survivor'da Yasin ve Barış ihraç edildi

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Gönüllüler takımından Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı oyun esnasında kavga etti. Fiziki müdahalenin olduğu kavgaya müdahale eden Acun Ilıcalı, iki yarışmacıyı ödül oyunundan ihraç etti.

TV8 'de yayınlanan yarışma programı Survivor 2020 dün akşam 52. bölümüyle ekrana geldi. Bir malikanede konaklamak için kıyasıya yarışan yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı.



Aynı takımda yarışan Barış ve Yasin, oyunun sonlarına doğru bir anda gerginlik yaşayarak kavga etti. İki ismin diskalifiye olup olmayacağı ise bugün yayınlanacak bölümle belli olacak.

Acun Ilıcalı müdahale etti

Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı, villa ödülü oyunu sırasında birbirine girdi. Barış'ın Ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası; oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili, bu kez sinirlerine hakim olamadı.



TIKLAYIN - Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması



Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmedi. Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar, itiş kakış esnasında sert müdahalelerde bulundu. Survivor'a damga vuran kavgaya, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.

Oyundan ihraç edildiler

Yasin yumruklarını sıkarken, Barış'ın da takım arkadaşına yönelik "İnsanlar tutuyor diye yap şovunu. Gelmezsen adam değilsin" dedi. Ilıcalı iki yarışmacıyı da ödül oyunundan ihraç etti.