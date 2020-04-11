Survivor'da arabayı kazanan isimler belli oldu

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar son model arabayı kazanmak için yarıştı. Kıyasıya rekabetin olduğu zorlu parkurda Ünlüler takımından bir kadın ve bir erkek yarışmacı son model arabanın sahibi oldu

Survivor 2020, dün akşam 42. bölümüyle ekrana geldi. Performans yarışmacılarının avantajlı bağışladığı yarışta kazananlar belli oldu.



Performans finalinde en fazla cana sahip olan isim 9 can ile Elif oldu. Ersin, Yunus Emre ve Gizem ise en dezavantajlı isimler oldu.



Performans finali niteliğindeki araba ödülünde finale kadınlarda Elif-Aycan ikilisi kalırken erkeklerde Cemal Can-Mert ikilisi yarıştı.

Arabayı kimler kazandı?

Daha fazla cana sahip olan yarışmacıların avantajlı olduğu oyunda Aycan ile Elif'in final mücadelesi nefesleri kesti. Dün akşam oynayan yarışta araba ödülünün kazananı kadınlarda Elif, erkeklerde ise Mert oldu.