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Survivor'da Acun Ilıcalı ve Doğu Demirkol arasında 'uçak' pazarlığı

22 Şubat 2020 15:43

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının 4'üncü bölümü, 'Bayi Toplantısı' filminin başrol oyuncularından Doğu Demirkol ile Acun Ilıcalı arasındaki diyalog damgasını vurdu.

 

Survivor'ın 21 Şubat Cuma akşamı yayınlanan bölümünde, Acun Ilıcalı ile Doğu Demirkol arasında güldüren bir pazarlık yaşandı. İbrahim Büyükak'ın "Doğu özel uçakla bir tur istiyor" esprisine, filmin başrol oyuncularından Doğu Demirkol "Uçağa gerek yok, o kadar abartma" karşılığını verdi.

"3 milyonda el sıkışalım" 

Ilıcalı, filmin gişesinin 4 milyonu aşması durumunda Doğu Demirkol'a güzel bir hediye alacağını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın 'hediye' sözü üzerine Doğu Demirkol, izlenme oranı için pazarlığa başladı. Doğu Demirkol'un "3 milyonda el sıkışalım" teklifine, Ilıcalı'dan "Gişe 3,5 milyonu geçerse sana çok iyi hediye alacağım" cevabı geldi.

Kime göre büyük hediye?
 
Demirkol'un "Acun Ilıcalı'ya göre mi çok iyi, bana göre mi çok iyi bir hediye? İkimizin ortalamasına göre alalım abi" esprisi de dikkat çekti. 

21 Şubat'ta vizyona giren komedi türündeki filmin başrollerini, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Onur Buldu, Safa Sarı ve Doğu Demirkol paylaşıyor.

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