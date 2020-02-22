Survivor'da Acun Ilıcalı ve Doğu Demirkol arasında 'uçak' pazarlığı

Ilıcalı, filmin gişesinin 4 milyonu aşması durumunda Doğu Demirkol'a güzel bir hediye alacağını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın 'hediye' sözü üzerine Doğu Demirkol, izlenme oranı için pazarlığa başladı. Doğu Demirkol'un "3 milyonda el sıkışalım" teklifine, Ilıcalı'dan "Gişe 3,5 milyonu geçerse sana çok iyi hediye alacağım" cevabı geldi.

Kime göre büyük hediye?

Demirkol'un "Acun Ilıcalı'ya göre mi çok iyi, bana göre mi çok iyi bir hediye? İkimizin ortalamasına göre alalım abi" esprisi de dikkat çekti.