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Survivor Atakan her adımı için 1000 dolar alacak

Milli sporcunun, anlaşma gereği 27 bin dolar alacağı öğrenildi

14 Ekim 2016 18:07

Adını Survivor yarışmasıyla geniş kitlelere duyuran milli sporcu Çağan Atakan Arslan bu kez hünerlerini podyumda gösterecek.

27 yaşındaki sporcu uluslararası düzeyde gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul Kapsamında podyuma çıkacak.

Arslan'a toplam 27 metre olan podyumda yürümesi için modacı Rufat İsmayil tarafından 27 bin dolar teklif edildiği öne sürüldü.

Anlaşmayı kabul eden Atakan, böylece attığı her adımdan 1000 dolar (3100 lira) kazanacak.

Milli sporcu, manken Tülin Şahin ve Günay Musayeva gibi isimlerle bugün podyuma çıkacak.

Arslan, ringlerde beş kez üst üste dünya şampiyonu olarak ülkemizi temsil etti.

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survivoratakanmercedes benzfashion weektülin şahin

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