"Survivor, 'Açlık Oyunları'na dönüştü"

Posta yazarı Mesut Yar, TV8'de yayınlanan Survivor'un haftada 6 gün ekrana gelecek olmasıyla ilgili olarak "Bir ay kadar sonra ada maceralarını sanırım tüm günlerde izleyeceğiz" dedi. Yar, "Bu arada ödül oyunlarıyla doldurulan günlere bir de ceza oyunu eklendi ki mesele tamamen 'Açlık Oyunları' isimli filmin yerli versiyonuna dönüşmüş oldu" ifadesini kullandı.

Mesut Yar'ın "Kabak tadına buyurun..." başlığıyla yayımlanan (23 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Aşk Laftan Anlamaz (Show TV) dizisinin final bölümünde Murat, kendi hisselerini kardeşi Doruk’a devretti ve artık sıradan biri oldu...



Hayatında ilk kez minibüse bindi. Hayat, kocası Murat’a minibüs terbiyesi verdi. Nasıl binilir, inilir filan. Murat “öğrenmem gereken çok şey var” dedi. Öyle vallahi! Dayan Yüreğim (FOX) dizisindeyse zengin oğlan Atıf, ilgi duyduğu fakir kız Seray’ın peşinden belediye otobüsüne bindi...



Hayatında ilk kez otobüse binen Atıf’ın İstanbulkart’ı olmadığı için imdadına Seray yetişti. Atıf da belediye otobüsüne nasıl binilir, nasıl inilir Seray’dan öğrenmiş oldu...



Şimdi biz bu sahnelerin tıpkı kopyasını daha önce Fatih Harbiye, Kiraz Mevsimi, Medcezir, Adını Feriha Koydum, Yüksek Sosyete ve Gülümse Yeter gibi birçok yerli dizide izlemiştik. Zengin çocuklarının İstanbulkart ve minibüsle imtihanları kabak tadı verdi be anacığım...



Sahipli’ye sahip çıkılacaktır!



Blu TV alternatif izleme hattına ciddi bir hareket getirdi. Masum dizisinin bu denli ses getireceğini düşünmemiştim. Ama çevremde kim varsa bir şekilde Masum’u konuşur oldu...



Hızla başlayıp hızla biten ve 60 dakikalık bölümlerle izleyiciye nefes aldıran bu dizi sistemi normalde de olması gerekenin bir örneğidir bana göre.



Neyse...



Platformun yeni dizisi Alper Mestçi imzasını taşıyan bir gerilim dizisi olacak. O da yayın günlerinde iki bölüm hızıyla devam edecek...



Ana akım televizyonlarda müşterisi olmayan bu türden alternatif işlerin kaçış arayan izleyiciye ilaç gibi geleceğine eminim. Bu yüzden “Sahipli” isimli diziye sahip çıkanın az olacağını düşünmüyorum!



Bahtı açık olsun...



Yılanlar ve akrepler ve diğerleri...



Kalbimdeki Deniz (FOX) dizisinde Mirat ve Orhan’ın yıllardır süregelen dostluğu, iki adamın da aynı kadına ilgi duyması ekseninde düşmanlığa dönüştü...



Elbette Orhan’ın aklına giren Hülya’dan başkası değildi. Hatta Orhan, Hülya’yı “yılan kadın” olmakla suçladı...



Hülya bu yeni sıfatından bir hayli hoşlandı ve Orhan’a “Seni sokmamı istemiyorsan benden uzak dur” tehdidini savurdu...



Belki unutmuşsunuzdur diye not düşeyim istedim 90’lı yıllarda Böyle mi Olacaktı (atv) dizisindeki “Yılan Kadın Şebnem” 2000’li yıllarda başka bir isimle yeniden hayatımıza girmiş oldu...



Ha bu arada dizide bir de Akrep Fikriye var ki onu da sayarsak dizi adeta hayvanlar alemini anlatan belgesele döndü.



Galatasaray'ı tanımak...



Gazeteci Nebil Özgentürk, önemli bir belgesele daha imza attı. Yeni işini izleyiciyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Galatasaray TV’de buluşturuyor...



“Efsane Aslanlar” isimli 13 bölümlük dizi Galatasaray Spor kulübünün efsane isim ve tarihsel olayları üzerine kurulu bir dokümanter...



Popüler kültürün her şeyi savurduğu günümüzde futbol da bundan payını aldı. Günübirlik olmaktan öte gidemiyor futbol kültürü...



Tam da burada Özgentürk imzalı işin önemi ikiye katlanıyor. Körü körüne bağlılığın yerine bilgiyle gönül birliği kurmaktır esas olan...



Bu yüzden bir Beşiktaşlı olarak büyük Galatasaray camiasının tarihini izlemeyi dört gözle bekliyorum...



Yarışma kağıt üzerinde kaldı



Survivor (tv8) haftanın 6 gününe çıktı. Bir ay kadar sonra ada maceralarını sanırım tüm günlerde izleyeceğiz. Önceki gün Ünlüler takımından Berna Öztürk elendi...



Zaten tersi olsaydı adada gönüllü filan da kalmayacaktı hani. Bu arada ödül oyunlarıyla doldurulan günlere bir de ceza oyunu eklendi ki mesele tamamen “Açlık Oyunları” isimli filmin yerli versiyonuna dönüşmüş oldu...



Survivor’ı dizi ya da sinema filmi izler gibi izlemek için bütün şartlar oluştu. İşin yarışma kısmı ise kağıt üzerinde kaldı bana göre...



Ne diyorsunuz Allah aşkına?



Ekran hakkında ahkam kesenlere sesleniyorum, alo!



RTÜK her şeyi bırakıp izdivaç programlarına format mı üretecek?



Bir denetleme kurulundan bir yapım şirketine mi dönüşecek yani?



O zaman izleyeceğimiz haberleri de RTÜK belirleyip dizilerin senaryosunu da RTÜK yazsın; bu mudur?



Ortaya bir fikir koyarken, fikre konu olan kurumun kuruluş mottosunu da iyice bir gözden geçirmek gerekiyor...



Yoksa edilen lakırdı ilgili kuruma bile kahkaha attıran bir fıkradan öteye gidemiyor...

