Survivor'a veda eden ilk isim belli oldu

Survivor 2020 eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar arasından Tuğba Melis Türk en az oyu alarak, adaya veda etti.

Survivor'ın 2. haftasında dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Derya olmuştu. SMS oylaması sonrasında ise ünlüler takımında en yüksek oyu alan iki yarışmacı, elemeye kalan diğer iki ismi de belirledi.

Eleme adayları

Survivor ünlüler takımında sms oylamasında en yüksek oyu alan iki yarışmacı Ersin Korkut ve Barış oldu. Barış ikinci eleme adayı olarak Tuğba Melis Türk'ün adını söyledi. Ersin ise takım olarak bir strateji yaptıklarını ve ortak karar aldıklarını söyleyerek üçüncü eleme adayı olarak Mert'in ismini verdi. Böylece Derya'nın ardından diğer iki eleme adayı ise Melis ve Mert oldu.

Elenen ilk isim Tuğba Melis Türk

Survivor 2020'de yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu. Eleme adayları olan Derya, Melis ve Mert arasında en az oyu alan yarışmacı olan Tuğba Melis Türk, Survivor 2020'de ünlüler takımından elenen ilk isim oldu.