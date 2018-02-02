Survivor 2018'in kadrosu belli oldu

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, 10 Şubat'ta başlayacak Survivor 2018'in yarışmacılarını açıkladı. Listedeki isimler arasında, Ümit Karan, Turabi Çamkıran ve Nihat Doğan da yer alıyor.

Instagram hesabından Survivor 2018 All Star tanıtımını paylaşan Ilıcalı, 10 Şubat Cumartesi günü başlayacak All Star listesinde yer alan isimleri açıkaladı. İşte o isimler şöyle:

- Hilmi Cem İntepe

- Merve Aydın

- Murat Ceylan

- Sahra Işık

- Nihat Doğan

- Damla Can

- Turabi Çamkıran

- Sema Aydemir

- Adem Kıllıççı

- Nagihan Karadadere

- Hakan Hatipoğlu

- Ümit Karan