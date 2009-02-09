Sürüş İzlenimi / Mini Convertible

Dört mevsim üstsüz

Elektronik yardımcılar Mini Convertible'ın güvenliğini sağlıyor

İç mekândaki tek fark, devir saatinin yanındaki açık tavan göstergesi

Sürüş İzlenimi

Autoshow

MINI’nin en beğenilen modeli Convertible, Mart ayında yapacağı muhteşem dönüş için tamamen yenilendi. Önceki nesli 164 bin adet satan MINI Convertible, en büyük pazarı olan Kuzey Amerika’da 53 bin adet satmıştı.MINI, 2007 yılında yenilendikten sonra cabrio modelini daha fazla bekletmedi. Önceki MINI’ye göre büyüyen boyutları sayesinde yeni MINI Convertible, tavan açıkken 125 lt (+5 lt), tavan kapalıyken 170 lt (+5 lt) ve arka koltuklar yatıkken 660 lt (+55 lt) bagaj hacmi sunuyor. İç mekânda her şey kullanım keyfi ve konfor odaklı hazırlanmış.Bu sınıf ve fiyat kategorisindeki bir araç için hayli kaliteli malzemeler ve hassas işçilik hemen fark ediliyor. İç mekânda dikkat çeken en büyük detay ise “açık tavan göstergesi”. Bu gösterge MINI Convertible’ı ne kadar süre tavanı açık olarak kullandığınızı yani ne kadar süre keyif aldığınızı gösteren bir sayaç. Ön koltuklarda oturma konforu oldukça iyi, zaten tavan açıkken ferahlık hissi doğal olarak yükseliyor.MINI Convertible ile birlikte sunulan iki yeni özel renk; “interchange Yellow” ve “horizon Blue” isimli renkler aracın sempatik görünümünü pekiştiriyor. MINI Convertible’nin kumaş tavanında da farklı renklerde tercih edilebiliyor.Elektrikli olarak kumanda edilen kumaş tavan 35 km/s hıza kadar açılıp kapatılabiliyor ve sadece 15 saniyede sizi gökyüzüyle buluşturuyor. MINI Convertible, temelini paylaştığı MINI hatchback kadar güvenli olmak için tabanında, kapı eşiklerinde ve A sütunundaki taşıyıcılarda yapılan güçlendirmeler sayesinde sert bir karosere sahip.Ağırlığı hatchback modelden sadece 30 kg daha fazla ve önceki nesil MINI Convertible’dan 10 kg daha hafif. MINI’nin stilini tamamlayan parlak alüminyumdan takla barları da takla atma tehlikesi ile karşılaştığında 150 milisaniyede yükselerek etkili bir koruma sağlıyor.MINI Convertible’da kullanılan motorlar BMW-PSA ortaklığında geliştirilen 1.6 litre motorun, 120 HP ve turbo beslemeli 175 HP versiyonları. 6 ileri mauel şanzımanın kullanıldığı aracın süspansiyon sisteminde sportif sürüş için Convertible’a özel ufak değişiklikler yapılmış.BMW’nin “efficient dynamics” verimlilik felsefesi, grubun MINI markası için MINIMALISM olarak değiştirilmiş. Otomatik Çalıştırma/Durdurma, Frenlemede Enerji Üretimi ve Vites Değiştirme Göstergesi MINIMALISM teknolojisini tamamlıyor. Ayrıca sürüş güvenliğinde de sınıfının üzerinde teknolojilerden yararlanan MINI Convertible’da ABS+EBD, Viraj Fren Kontrolü CBC ve Kalkış Yardım Asistanı dahil Dinamik Denge Kontrolü DSC sistemi standart olarak sunuluyor.Turbo beslemeli MINI Cooper S Convertible 0’dan 100 km/s hıza 7,4 saniyede çıkıyor ve 222 km/s son hıza ulaşabiliyor. Bu değerlerle karşılaştırıldığında 153 g/km CO2 salınımı yapan araç MINIMALISM felsefesinin başarısını gösteriyor.MINI Convertible Mart ayında Avrupa pazarında satışa sunulacak. 1.6 litre 120 HP versiyonu Avrupa’da 22 bin 500 Euro, 175 HP turbo versiyonu ise 26 bin 500 Euro fiyata sahip olacak. Araç Türkiye pazarına Nisan ayında sunulacak.MINI Convertible, markanın dikkat çeken tasarım öğelerini başarılı şekilde ileriye götürüyor. Siyah renkli kumaş tavan sempatik bir etki bırakıyor ve sadece 15 saniyede elektrikli olarak açılıp kapatılabiliyor. Sürüş özellikleri her zaman sınıflar üstü bir keyif veren MINI, Convertible versiyonu ile mutlak özgürlük ve tarifsiz zevkler veriyor. Bunun yanında güçlü motor manuel şanzımanla birleşince MINI Convertible, herkesin sahip olmak isteyebileceği bir mutluluk reçetesi oluyor.Otomobilin tanıtımı için seçilen, karlarla kaplı Avusturya ise MINI’nin “Always Open-Daima Açık” sloganının başarılı bir göstergesiydi. Sert yürüyen aksam ve güçlü motor sportif sürüş sağlarken, bozuk yollarda biraz rahatsızlık veriyor ve bu sırada tavan mekanizması açıksa karoserde titreşimler oluşuyor. Zaman zaman karlı zemin üzerinde ilerlerken MINI’nin elektronik sistemlerinin de ne kadar başarılı çalıştığına şahit oldum. MINI Convertible’ın donanım seçenekleri ve fiyatı Nisan ayında Türkiye’ye geldiğinde netleşecek.