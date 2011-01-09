-SÜRÜKLENEN KAMYON 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU EZDİ İZMİR (A.A) - 09.01.2011 - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, elektrik direği dikimi sırasında kontrolden çıkarak rampa aşağı sürüklenen kamyon, sokakta park halinde duran bir otomobili duvarla arasına alarak ezdi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Gümüşpala 7236 Sokak'ta TEDAŞ'a ait elektrik direği dikimi çalışmalarını yapan 35 2009 121 plakalı kamyon, yere sabitleme ayakları üzerinde durduğu sırada, kasasında bulunan vinçle beton elektrik direğini kaldırdı. Direği kaldıran kamyon, eğimli zeminde ağırlık merkezi değişince, sabitleme ayakları üzerinde rampa aşağı sürüklenmeye başladı. İşçiler sokakta bulunanları kaçmaları için uyarınca bağırışlar üzerine durumu fark eden Sefer İnan, sokakta park halinde bulunan otomobilindeki oğlu Berkay'ı (8) kurtarmak için koştu. Fakat sürüklenen kamyon, Sefer İnan'ın kapısına uzandığı otomobili evlerin duvarları arasına sıkıştırdı. Sefer İnan, yol kenarına atlayarak kamyonun altında kalmaktan kurtulurken, 8 yaşındaki Berkay İnan'ın yardım çığlıklarının yükseldiği otomobil, hurdaya dönüştü. İki evin bahçe duvarının da yıkıldığı kazanın hemen ardından otomobil alev aldı. Sefer İnan'ın yanı sıra çevredeki vatandaşların kova ve hortumla su tuttukları otomobil söndürülürken, araç içerisindeki Berkay'ın sıkışarak öldüğü fark edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, uzun bir uğraşın ardından 50. Yıl İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Berkay İnan'ı, otomobilden çıkardı. Toplanan çevre sakinlerinin, elektrik direği dikiminde çalışanlara tepki göstermeleri ve çalışmaları aksatmaları nedeniyle olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri çağrıldı. Sinir krizi geçiren Sefer İnan'a sağlık ekipleri sakinleştirici iğne yaptı. İnan, polislere kayınvalidesi Fatma Sümbül'ün bir gün önce kalp krizi geçirerek hastanede tedavi altına alındığını, eşi Kadriye'nin hastanede kaldığını, hastaneye ziyarete gitme hazırlığı yaparken oğlunun otomobilde beklediğini, bu sırada olayın meydana geldiğini anlattı. Gözaltına alınan kamyon şoförü Aydın A, Gümüşpala Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.