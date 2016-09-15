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Bilim / Teknoloji

Sürücüsüz otomobil yola çıktı

Şu anda test aşamasında olan sürücüsüz otomobil ile seyahat seçeneği, sadece Uber’in özel müşterilerine sunuluyor

15 Eylül 2016 18:09

Yolcularla sürücüleri akıllı telefon uygulamasıyla buluşturan San Francisco merkezli teknoloji şirket Uber, sürücüsüz otomobiller konusunda bir ilke imza attı.

Uber’in geliştirdiği sürücüsüz otomobil teknolojisine sahip olan araçlar, ABD’nin Pittsburgh şehrinde yola çıktı ve kullanıcıların yolculuk yapmasını sağladı. Özel olarak geliştirilen lazer ve kamera sistemlerine sahip olan araçlar, şehrin belirli bölgelerinde görev yapıyor. Şu anda test aşamasında olan sürücüsüz otomobil ile seyahat seçeneği, sadece Uber’in özel müşterilerine sunuluyor. Testler başarılı olursa Pittsburgh’taki diğer kullanıcılara da sunulacak.

 

1.4 milyon işlem

 

Uber İleri Teknolojiler Merkezi Direktörü Raffi Krikorian’ın paylaştığı bilgilere göreFord Fusions markalı araçlara yerleştirilen teknolojide 20 kamera, 7 lazer yer alıyor. Bu cihazlar, aracın ön ve arka tamponunun yanı sıra tavanına monte edildi. 360 derecelik açıyla görüntü toplayan Uber’in sürücüsüz araç teknolojisi, saniyede 1.4 milyon parça görüntü topluyor. Bu görüntüler, bagajdaki bilgisayara gönderiliyor ve aracın kontrolü sağlanıyor. Sürücüsüz araç modellerinin yollarda olduğu sürece her gün yeni bir şey öğrendiklerini ifade eden Krikorian, “Tehlikeli sürücülere karşı bu teknolojiyi geliştiriyoruz. Arka koltuğa oturan yolcumuz, teknolojiyle kendini daha rahat hissedecek” diye konuştu.

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