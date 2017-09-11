Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobil işyerine daldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, sürücüsünün seyir halindeyken sara nöbeti geçirdiği otomobil, kontrolden çıkıp süt ürünleri satan işyerinin vitrinine çarptı. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İnegöl\'ün Yenice Mahallesi\'nde meydana geldi. İlçedeki bir lokantada çalışan ve sara hastası olduğu öğrenilen Oğuzhan C., 16 PF 630 plakalı otomobil ile Demircizade Sokak\'ta seyir halindeyken, aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, henüz açmamış olan süt ürünleri satan işyerinin vitrinine çarptı. Kazanın Oğuzhan C.\'nin sara krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Oğuzhan C., ambulans ile kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi\'ne tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

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