T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobil işyerine daldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde, sürücüsünün seyir halindeyken sara nöbeti geçirdiği otomobil, kontrolden çıkıp süt ürünleri satan işyerinin vitrinine çarptı

11 Eylül 2017 15:12

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, sürücüsünün seyir halindeyken sara nöbeti geçirdiği otomobil, kontrolden çıkıp süt ürünleri satan işyerinin vitrinine çarptı. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında İnegöl\'ün Yenice Mahallesi\'nde meydana geldi. İlçedeki bir lokantada çalışan ve sara hastası olduğu öğrenilen Oğuzhan C., 16 PF 630 plakalı otomobil ile Demircizade Sokak\'ta seyir halindeyken, aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, henüz açmamış olan süt ürünleri satan işyerinin vitrinine çarptı. Kazanın Oğuzhan C.\'nin sara krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Oğuzhan C., ambulans ile kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi\'ne tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAnınKazadaKazaYenice MahallesiPFDemircizade SokakOtomobilOğuzhanDevlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24