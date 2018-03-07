Sürücüsü ölen motosiklet kazası kamerada

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Murat Temur (18) yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğleden sonra Siverek- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Murat Temur yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Temur ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine götürülen Teymur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Temur\'un cesedi otopsi için morga konulurken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin devrildiği görülen görüntülerde Temur\'un da sürüklendiği yer alıyor.



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