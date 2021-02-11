Sürücünün öldüğü kazada, devrilen TIR’dan yola saçılan sebze ve meyveyi kasalara koyup evlerine götürdüler

Antalya’da kontrolden çıkarak devrilen ve sürücüsü hayatını kaybeden TIR'da bulunan sebze ve meyveler vatandaşlar tarafından toplandı. Yol kenarında araçlarını durduran vatandaşlar firmanın inceleme yapıp toplatmadığı meyve sebzeleri poşetlere ve kasalara doldurup araçlarına yükledi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan yüklediği sebze ve meyveleri bir market zincirinin Konya'daki depolarına götüren Adem Gülsatar idaresindeki TIR, Antalya - Konya karayolu Geriş kavşağı yakınlarında bölünmüş yol inşaat çalışması yapılan menfeze devrildi. Kazada araç sürücüsü Adem Gülsatar olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün cesedi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Akseki Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde inceleme yapılırken ceset Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yola saçılan TIR'ın dorsesindeki tonlarca meyve ve sebze ise sağlık ekipleri ve itfaiyenin çalışması bittikten sonra yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandı.

Araçlarını yol kenarında durduran onlarca vatandaş, firma yöneticilerinin gelip inceleme yaptığı ve toplatmadığı muz, domates, avokado, salatalık, biber, mantar ve marulları kasalara doldurarak araçlarına yükleyip evlerine götürdü. (İHA)