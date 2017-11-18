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Sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kuaför salonuna girdi

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sürücünün virajda kontrolünü yitirdiği otomobil, apartmanın zemin katında bulunan kuaför salonuna daldı

18 Kasım 2017 15:39

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, sürücünün virajda kontrolünü yitirdiği otomobil, apartmanın zemin katında bulunan kuaför salonuna daldı. Sürücü kaçarken, işyerini açmaya gelen Remziye Acemoğlu ise kazayı görünce şoke oldu.
Kaza, merkez Osmangazi İlçesi İbrahimpaşa Mahallesi Kızokulu Caddesi\'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 15 ES 799 plakalı otomobil, Bursa Kız Lisesi yönünden yukarı çıkarken, virajı alamadı. Adı açıklanmayan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bir apartmanın zemin katında bulunan kuaför salonuna girdi. Kuaför salonunda büyük hasar oluşurken, sürücü aracı bırakıp kaçtı. Sabah işyerine açmaya gelen Remziye Acemoğlu salona giren aracı görünce şoke oldu.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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