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Sürücülerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte çıkan kavga güvenlik kamerası ile görüntülendi

09 Ocak 2018 14:34

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte çıkan kavga güvenlik kamerası ile görüntülendi.
Olay, kısa süre önce Ankara\'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde hareket halinde bulunan motosiklet sürücüsü, önündeki otomobil sürücüsünün aniden fren yapmasına sinirlenerek motorunu yere bırakarak indi. Otomobilin yanına giden ve kapısını açan motosiklet sürücüsü daha sonra araç sürücüsü ile tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavgayı çevrede bulunanlar ayırırken, yaşanan olaylar cadde üzerindeki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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