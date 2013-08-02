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Bilim / Teknoloji

Sürücülerin Google Glass'ı kullanması yasak

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Google Glass'ın trafikte büyük bir tehlike oluşturacağına dikkat çekerek, sürücülere bu cihazın yasaklanacağını belirtti

02 Ağustos 2013 10:28

İnternet arama motoru Google'un yeni ürünü "Google Glass" piyasaya çıkmadan bir yasakla karşı karşıya. İngiltere'de ulaştırma bakanlığı, araç başındaki sürücülerin "Google Glass" kullanmasına yasak getirileceğini açıkladı.
 
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Google Glass"ın trafikte büyük bir tehlike oluşturacağına dikkat çekerek, sürücülere bu cihazın yasaklanacağını belirtti.

Gözlük şeklinde olan ürün, bir tür giyilebilir bilgisayar. Sağ göz önünde konumlandırılan ekran sayesinde kullanıcı kamera kullanabiliyor, mesaj okuyabiliyor ve internete girebiliyor.

Bu durum İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık sözcüsü, sürücülerin direksiyon başındayken tüm dikkatlerini yola vermeleri gerektiğini, birçok trafik kazasının sebebinin dikkatsizlik olduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamad, yasak kararı alınmadan önce emniyet yetkililerinin görüşünün de alındığı belirtildi.

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