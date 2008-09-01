Sürücüleri uyarmak için çalışırken öldü

Edinilen bilgiye göre kaza saat 02.00 sıralarında Esenler Otogarı girişinde meydana geldi. Muğla Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Hüseyin Sarı(23), tatil aylarında okul masraflarını karşılamak için İstanbul'a gelerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü'nden iş alan taşeron firmada çalışmaya başladı. İş arkadaşları Lâçin Çakmak (25), Dursun Tosun (27) ve diğer işçilerle, Hal Yolu'ndan Esenler Otogarı girişine, hız yapan sürücülere EDS'nin varlığını göstermek ve onları uyarmak için "EDS" yazmaya başladı.



İşçiler gece saat 02.00 sıralarında zeytin, peynir ve koladan oluşan sahur yemeklerini yemek için, eşyalarını taşıdıkları kamyonetin önüne oturdu. Bu sırada, virajlı yoldan otogar istikametine hızla ilerleyen Barış Yuka (25) yönetimindeki 34 BG 7401 plakalı otomobil kontrolden önce bariyerlere çarptı ardından da işçilerin üzerine yöneldi. Kamyoneti kendilerine siper edinip sahur yemeği yiyen Sarı, Çakmak ve Tosun hızla gelen otomobilin altında kaldı. Diğer işçiler ise kendilerini kenara atarak son anda kurtuldu.





Otomobil, EDS bulunan direği de devirip ön tekerlekleri kopmasına rağmen yaklaşık 300 metre sürüklendi. Üniversite öğrencisi Sarı olay yerinde can verdi. Ağır yaralanan arkadaşları Çakmak ve Tosun ise olay yerine çağırılan ambulansla Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kazadan sonra polis olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Sarı'nın cesedi arkadaşlarının tedavi gördüğü hastanenin morguna götürüldü. EDS yazılarını görmesine rağmen aşırı hız yaptığı ileri sürülen Barış Yuka ise gözaltına alındı.



Bir vatandaş da kazayla ilgili şöyle konuştu: "Otomoli çok süratliydi, sahir yemeği yiyen işçilerin üzerine doğru geldi. Birisi öldü,, iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılar işçilerin de durumu çok ağırdı."



Kaza yerinde incelemelerde bulunup görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



