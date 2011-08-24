-Sürücülere bayram uyarısı ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bayram nedeniyle trafikteki yoğunluğun 400-500 kat arttığına dikkati çekerek, sürücülere, trafik kurallarına uymaları, mıcırlı yollara dikkat etmeleri, yola yorgun ve uykusuz çıkmamaları uyarılarında bulundu. Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan tüm uyarılara rağmen kazaların hız kesmediğine işaret ederek, kazaların en büyük sebebinin hatalı sollama, yorgun, uykusuz araç kullanma, aşırı hız ve mıcırlı yollar olduğunu anlattı. Yaz sezonu olduğundan mıcırlı yol yapımının da oldukça fazla olduğunu vurgulayan Apaydın, bayram tatiline çıkacakların yol yapım ve onarım çalışmalarına dikkat etmelerini ve yeni mıcır kazalarına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalarını istedi. Taşımacılığın yüzde 95'inin karayolu ile yapıldığını ve bayram nedeniyle 8 milyonu aşkın insanın toplu taşıma ve özel araçlarla tatile çıktığını belirten Apaydın, şunları kaydetti: ''Bayram nedeniyle, trafikteki yoğunluk yüzde 400-500 oranında artıyor çünkü 9 günlük yolcu taşıma limiti, 2 milyon. Ancak şu an itibariyle bu sayı 8 milyonu aştı. Yolcuların taleplerine cevap vermek için otobüs firmaları ek seferler düzenliyor. Bununla birlikte yılda bir veya iki-üç yılda bir bu yoğunlukta trafiğe çıkan sürücülerimiz, trafik kurallarına mutlaka uymalı, aşırı hız yapmamalı ve en önemlisi yorulunca mutlaka yol kenarında bulunan dinlenme tesislerinde dinlenmeli ve yorgunluğunu atarak yola devam etmeli.'' Geçen yılki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 250'yi aşkın kazada 870 kişinin yaraldığını, 160 kişinin sadece kaza yerinde hayatını kaybettiğini anlatan Apaydın, ''Bu sayıyı mutlaka azaltmalıyız. Kendi canınız kadar diğer insanların canları da size emanet edilmektedir. En iyi sürücü, hız yapan değil, kaza yapmayan sürücüdür. İyi sürücü yol verir, yol gösterir, hatalı sollama yapmaz, kuralları ihlal etmez'' ifadelerini kullandı.