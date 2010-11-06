-SÜRÜCÜLERE BAYRAM TRAFİĞİ UYARISI ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bayramlarda belli noktalarda araç yoğunluğunun normal günlere oranla 10 kat arttığını belirterek, yola 1-2 gün önceden ve trafiğin az olduğu saatlerde çıkılması önerisinde bulundu. Apaydın, yazılı açıklamasında, geçen yıl ki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 81 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirtti. Bu bayramda tatilin 9 gün olduğunu anımsatan Apaydın, ''Bayramlarda ortalama günde 20 vatandaşımızı kaybettiğimizi düşünürsek, bu bayramda 180 vatandaşımızın hayatını kaybedeceğini bilmek çok acı'' ifadesini kullandı. Kış mevsiminin kendini göstermesiyle yola çıkacak sürücü ve yolcuların tedbirlerini buna göre almalarını isteyen Apaydın, şunları kaydetti: ''Kurban Bayramını kışın soğuk yüzünü gösterdiği bu günlerde kutlayacağız. Uzun yola çıkacak sürücülerin kış şartlarını göz önüne alarak hazırlık yapmaları önemli. Hava durumu uyarılarını takip ederek, muhtemel çıkacak problemleri ortadan kaldırabilirsiniz. Mutlaka araç bakımı yaptırınız, zincir ve çekme halatını araçlarınızda bulundurun ve aracınızın antifriz, yağ, su gibi eksiklerini gidermeden yola çıkmayınız.'' Son 5 yılda 33 gün Kurban Bayramı tatili yapıldığını bu bayramlarda meydana gelen kazalarda 502 kişinin hayatını kaybettiğini kayeden Apaydın, ''Tüm uyarılarımıza rağmen kazalar hız kesmiyor. Kazaların nedenlerinin başında hatalı sollama, yorgun, uykusuz ve aşırı hızda araç kullanma gelmektedir. Kış sezonu olduğu için bilhassa sabahları gizli buzlanma oldukça fazla. Bu nedenle yola çıkacak olan tüm vatandaşlarımız yol yapım ve onarım çalışmalarına, hava durumuna, sabah buzlanmasına dikkat edip kazalara sebebiyet vermesinler'' değerlendirmesinde bulundu. Bayramlarda belli noktalarda araç yoğunluğunun normal günlere oranla 10 kat arttığını belirten Apaydın, ''Yola 1-2 gün önceden ve trafiğin az olduğu saatlerde çıkılmalı'' diye konuştu. Apaydın, bayram ziyaretleri için toplu taşıma araçlarının kullanılmasını önerirken, korsan taşımacılar konusunda vatandaşları da uyardı.