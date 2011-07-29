-SÜRÜCÜLERE "RAMAZAN" UYARISI ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ramazanda sürücülerin birbirine daha hoşgörülü ve saygılı olması gerektiğini belirterek, "İftara yetişmek için acele edip, kendinizi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyin" uyarısında bulundu. Fevzi Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tatil dönüşlerinin hızlanacağına dikkati çekti. Türkiye'de trafik kazalarında yaşamını yitiren insan sayısının halen çok fazla olduğunu ifade eden Apaydın, eğitim ve altyapı çalışmalarıyla, kazaların azaltılması için daha yoğun çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi. Ramazanda oruç nedeniyle çoğu kişinin kan şekerinin düştüğünü belirten Apaydın, açlık, susuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak reflekslerin yavaşlaması ve dikkat dağılmasına karşı sürücülerin her zamankinden fazla dikkatli, sabırlı ve duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Apaydın, açıklamasında, "İftara yetişmek için acele ederek, kendinizi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyin. Hiç değilse Ramazan ayı boyunca trafik kazalarından dolayı üzücü haber almamak için acele etmeden, trafik kurallarına uyarak ve daha dikkatli şekilde araçlarınızı sürün. Bu mübarek ayda sürücüler birbirlerine karşı daha hoşgörülü ve saygılı olmalı. Aksi halde beklenmedik can yakan kazaların olması kaçınılmazdır" görüşüne yer verdi. -"UYKUSUZ VE YORGUN ARAÇ KULLANILMAMALI"- Ramazan ayı nedeniyle tatilden erken dönenlerin aşırı sürat yapmaması, uykusuz ve yorgun araç kullanmamasını isteyen Apaydın, şunları kaydetti: "Bu hafta sonunda tatilden dönüşler yoğunlaşacak ve trafik artacaktır. Geçen yılın yaz aylarında toplam 38 bin 494 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1371 kişi yaşamını yitirirken, 58 bin 57 kişi de yaralandı. Ölümlü kaza oranı düşmesine rağmen, günlük ortalama 14 vatandaşımızı kazalarda kaybediyoruz. Tatil dönemlerinde ise günde 30-35 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu kazaların en büyük sebebi, sıcaktan ve nem oranının artmasından etkilenen sürücülerin dikkatlerinin dağılmasına bağlı olarak trafik kurallarına uymamak ve aşırı hız olarak görülüyor. Bu yılın ilk 6 ayında meydana gelen 143 bin 740 ölümlü ve yaralanmalı kazada 1552 vatandaşımızı kaybetmemize neden olan sürücü kusurlarının başında ise yüzde 30 gibi yüksek oranda araç hızını yol, hava durumu ve trafiğin gerektiği şartlara uydurmamak geliyor. Sabırsızlık ve yorgunluktan dolayı, yolculuğun sonuna doğru varılacak noktalara yakın yerlerde daha çok kaza yapılıyor." Sürücülerin trafik kurallarına uyarak araç kullanmalarının hem kendileri hem de diğer sürücüler açısından hayati önem taşıdığına işaret eden Apaydın, hız limitlerine, trafik kural ve işaretçilerine uyulmasını, geç saatlere kadar uyumayan vatandaşların kesinlikle uzun yola çıkmamasını istedi.