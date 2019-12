Sürücüler için en tehlikeli 4. ülke Türkiye

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Cooperation and Development -OECD) sürücüler için en tehlikeli ülkelerin haritasını çıkardı.



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Cooperation and Development -OECD) sürücüler için en tehlikeli ülkelerin haritasını çıkardı. OECD ülkelerini kapsayan raporda, Türkiye, `sürücüler için en tehlikeli ülkeler'' listesinde, Rusya, Slovakya ve Polonya'nın ardından 4'üncü sırada yer aldı.



OECD'nin 2007 yılı verilerine göre hazırladığı raporda, sürücüler için en tehlikeli ülke Rusya seçildi. Rusya'da, 2007 yılında bir milyon araç başına 939, bir milyon kişi başına da 235 ölümlü kaza meydana geldiği belirtildi. Raporda, sürücüler için en tehlikeli seçilen ülke olan Rusya'da yönetim, polis birimleri ve yaptırımların hız limitini aşma ile alkollü araç kullanmaya karşı önlemler uygulamasında yetersiz kaldıkları vurgulandı. Çin, Güney Afrika ve Hindistan gibi OECD üyesi olmayan ülkelerin değerlendirmeye alınmadığı rapora giren sürpriz ülkelerden biri Belçika öteki de ABD oldu. Belçika'da bir milyon araç başına 168, bir milyon kişi başına 100, ABD'de bir milyon araç başına 163, bir milyon kişi başına 136 ölümlü kaza meydana geldiği açıklandı. OECD'nin listesinde Yunanistan, bir milyon araç başına 226, bir milyon kişi başına 121 ölüm ile 7'inci sırada yer aldı.



İşte sürücüler için en tehlikeli 10 ülke sırasıyla Rusya, Slovakya, Polonya, Türkiye, Macaristan, Güney Kore, Yunanistan, ABD, Çek Cumhuriyeti ve Belçika olarak açıklandı.