Sürücüler eylem yaptı: Sn. Başkan Halk Uber İstiyor

Taksiciler ile Uber sürücüleri arasında yaşanan gerilim sürerken, 100'ün üzerinde Uber sürücüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks araçlarıyla eylem yaptı. Sürücüler, boş bir arazide "Sn. Başkan halk UBER istiyor" yazdı.

100'ün üzerindeki lüks araçla yeni yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'na gelen UBER sürücüleri araçları ile "Sn. Başkan Halk Uber İstiyor" yazdı.

O anları havadan görüntüleyen sürücüler sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iletide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) etiketledi.