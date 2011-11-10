Sürücü kurslarında motor dersi artık yok





T24- Milli Eğitim Bakanlığı, kurslarla ilgili yönetmeliği değiştiriyor. Yeni taslağa göre artık motor dersi yok. Yerine güvenli sürüş teknikleri öğretilecek. Direksiyon eğitimine ağırlık verilecek. Adaylar, yağmurlu, kaygan ve normal yol şartlarında sınavdan geçirilecek. Şerit ihlali yapan bile ehliyet alamayacak.











Zaman'ın haberine göre, eleştiri okları sürücü kurslarına yöneltilirken, artık buralarda verilen eğitime Avrupa Birliği (AB) standardı getirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağına göre, motorlu taşıtlar kurslarında gerekliliği tartışma konusu olan motor bilgisi dersi kaldırılacak. Yerine güvenli sürüş teknikleri dersi getirilecek. Toplam 20 saatlik direksiyon eğitiminde ise kursiyerlere kaygan, yağmurlu ve normal yollarda sürüş eğitimi verilecek. Direksiyon sınavlarında da adaylardan söz konusu şartlarda araba kullanmaları istenecek.





Düzenlemeyle direksiyon sınavlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler yerine ileri sürüş tekniklerinde uzmanlaşmış eğitmenler yapacak. Yazılı sınavlar kaldırılacak. Adaylara verilen şifreyle sınavlar elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İlgili bakanlıklara gönderilen 60 maddelik taslağın önümüzdeki ay Başbakanlık'a sunulacağı öğrenildi. Yönetmeliği 3 yıldır beklediklerini vurgulayan Sürücü Kursları Konfederasyonu Başkanı Dursun Önal, motor dersinin güvenli sürüş teknikleri dersiyle değiştirilmesini 'gerekliliğin yerine getirilmesi' olarak değerlendirdi.





Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkilileri, sürücü eğitimine AB standartları getirecek yönetmelik taslağını tamamladı. Taslakta sürücü eğitimine devrim niteliğinde değişiklikler getirecek maddeler bulunuyor. Buna göre sürücü adaylarının en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen motor dersi kaldırılarak yerine güvenli sürüş teknikleri dersi getirilecek. Zira motor dersinde gösterilen eğitimin sürücüler için günlük hayatta karşılığı bulunmuyor. Yeni araçların elektronik sistemleri ve motorları derslerde anlatılanlardan çok farklı.





Sıkça tartışma konusu olan direksiyon eğitimleri de mercek altına alınıyor. Buna göre verilmesi zorunlu olan 20 saatlik direksiyon eğitimleri, sürücü kurslarının bilgilerinin işlendiği modül üzerinden denetlenecek. Adaylara, direksiyon sınavında kaygan, yağmurlu ve normal yolda sürüş sınavları yapılacak. Sınavlar MEB'e bağlı öğretmenler yerine ileri sürüş teknikleri eğitimi almış uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek. Emniyet kemeri, ışık ihlali ve şerit dışına çıkma gibi ihlallerde bulunanlar direksiyon sınavında başarısız sayılacak.





Sürücü adaylarının teorik sınavları ise sürücü kurslarının teknoloji ve bilgisayar sınıflarında yapılacak. Bunun mümkün olamaması durumunda sınavların Milli Eğitim'e bağlı okulların bilgisayar sınıflarında yapılması öngörülüyor. Hazırlanan yönetmelik görüş ve önerileri alınmak üzere ilgili bakanlıklara gönderildi. Gelen istekler çerçevesinde bir kısım değişikliklere gidildi. Hazırlanan taslağın Talim Terbiye Kurulu ve Sayıştay'a gönderilmesinin ardından aralık ayının sonunda Başbakanlık Mevzuat Dairesi Başkanlığı'na gönderileceği belirtildi. Yeni yönetmeliğin, önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya girmesinin hedeflendiği öğrenildi.





Sürücü Kursları Konfederasyonu Başkanı Dursun Önal, trafik kazalarında yıllardır meydana gelen ölümlerin temel sebebinin sürücü eğitimindeki yetersizlikler ve yanlışlıklar olduğunu hatırlatıyor. Önal, kursların çıkacak yönetmelikle daha sıkı denetleneceğini belirtiyor. Motor dersi yerine planlanan güvenli sürüş teknikleri dersini çok olumlu bulduklarını vurgulayan Önal, teorik derslerin 60 saatin altına düşürülmesinin ise yanlış olacağını ifade ediyor. Bu arada toplam 3 bin 240 sürücü kursunun bilgileri MEB'in denetiminde bulunan modüle yükledi. Böylece sürücü kurslarında verilen eğitimin niteliği, personel ve araç sayısı gibi bilgiler, Bakanlık tarafından detaylı şekilde görülebilecek.





Yeni düzenlemeyle kazalar azalır





Sürücü Kursları Derneği Başkanı Vedat Şahin ise güvenlik sürüş eğitiminde, hız yönetimi, sinyal, şerit ihlali, sollama ve güvenli sürüşlerde uygulanması gereken trafik kuralları gibi hususların gösterileceğini bildiriyor. Şahin, sürücülere güvenli sürüş eğitimi aşılanarak trafik kazalarının da büyük ölçüde azaltılabileceğini kaydediyor.