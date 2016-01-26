Sürücü davası bu kez Türkiye'de



Berlin'de 7 Şubat 2005'te sokak ortasında öldürülen 23 yaşındaki Hatun Sürücü'nün cinayetin ardından Türkiye'ye kaçan iki erkek kardeşi, Mutlu ve Alparslan Sürücü İstanbul'da 'cinayete azmettirmek' suçundan yargılanmaya başlıyor. İddianameye göre, iki sanık Almanya'da hapis cezasına çarptırılan erkek kardeşleri Ayhan ile birlikte cinayeti planlamak ve cinayette kullanılan silahı temin etmekle suçlanıyorlar.

23 yaşındaki bir çocuk annesi Hatun Sürücü, 7 Şubat 2005'te Berlin’de en küçük kardeşi Ayhan tarafından kafasından vurularak öldürülmüştü. Hatun Sürücü'nün erkek kardeşi Ayhan, Almanya'da cinayet anında reşit olmadığı için gençlik ceza yasasına göre yargılanmış ve 2006'da dokuz yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayhan Sürücü, mahkemedeki ifadesinde kız kardeşinin 'Batılı yaşam tarzını' kabul edemediğini ve 'ailenin namusunu temizlemek istediğini' söylemişti. Sürücü'nün diğer iki erkek kardeşi ise 2007 yılında Almanya'da haklarındaki suçlamalardan beraat etmiş ve Türkiye'ye gitmişti.

Hatun Sürücü'nün erkek kardeşi tarafından öldürülmesi 2005 yılında Almanya'da büyük yankı uyandırmış ve zorla evlendirme ile töre ve namus cinayetleri konusunu bir kez daha gündeme taşımıştı.

Hatun Sürücü'nin hikâyesi

Türkiye'de 16 yaşında istemediği halde kuzeni ile evlendirilen Hatun Sürücü kısa bir süre sonra hamile kaldı. Evliliğinin yürümemesi üzerine Almanya'ya kaçan Sürücü, ailesinden ayrı yaşamaya ve meslek eğitimi almaya başladı. Ancak özgür ve Batılı bir yaşam tarzı seçen genç kadın, 'ailenin namusunu lekelediği' gerekçesiyle 23 yaşında en küçük erkek kardeşi Ayhan Sürücü tarafından vurularak öldürüldü.