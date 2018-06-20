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Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında (2)

BAKAN VE MİLLETVEKİLİ DAHA ÖNCE ŞENYAŞAR'I ZİYARET ETMİŞTİ Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı kavgadan 3 gün önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile birlik

20 Haziran 2018 15:19

BAKAN VE MİLLETVEKİLİ DAHA ÖNCE ŞENYAŞAR\'I ZİYARET ETMİŞTİ
Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı kavgadan 3 gün önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın, milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile birlikte Suruç\'ta esnaf ziyareti yaptıkları ortaya çıktı. Bakan Fakıbaba ile milletvekili Yıldız\'ın kavganın taraflarından olan Şenyaşar ailesine mensup Ferit Şenyaşar\'ın ucuzluk pazarındaki tezgahını ziyaret ettiği ve tokalaştıkları da belirlendi. Tokalaşma fotoğrafının bulunduğu Ferit Şenyaşar da kavgada yaralanmış, ardından gözaltına alınmıştı ve halen işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca Ferit Şenşayar\'ın babası ile 2 kardeşi kavgada ölmüştü.

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