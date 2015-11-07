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Suruç'ta yaşananları üstlerine bildirmediği için açığa alınan istihbarat amiri tutuklandı

Eski İstihbarat Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Mustafa Balcılar, "Fethullahçı Terör Örgütü adına kasten bilgi vermediği" gerekçesiyle açığa alınmıştı

07 Kasım 2015 19:41

IŞİD’ın Kobanê’ye yönelik başlattığı saldırılar sonrası Suruç’a yönelik gerçekleşen göç sırasında yaşanan gelişmeleri Şanlıurfa Valisi İzzettin Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı’na iletmediği iddiasıyla önce açığa, ardından da gözaltına alınan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Mustafa Balcılar, "terör örgütü kurmak ve adına faaliyet göstermek" iddiasıyla tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, göre, Kobanê'de (Ayn el Arap) YPG ve IŞİD arasında çatışmaların yaşandığı dönemde, özellikle Suruç'taki yol kapatma, molotof atma ve silahlı saldırı gibi olaylar sırasında "istihbari bilgileri olağan akışında üstlerine bildirmeyerek çalışmaları baltaladığı" iddiasıyla müfettişlerce hakkında soruşturma açılan Balcılar, "Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) adına kasten bilgi vermediği" gerekçesiyle açığa alınmıştı. 

Soruşturmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki dün gözaltına alınan Balcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Terör örgütü kurmak ve adına faaliyet göstermek" suçlamasıyla tutuklandı.

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