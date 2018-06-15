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Suruç'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybeden esnaf kardeşlerin cenazesine polis müdahalesi

Suruç'ta yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı

15 Haziran 2018 21:00

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde esnaf ziyareti yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, bölgedeki esnaf arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren kardeşler Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar’ın cenaze törenine polis müdahale etti.

Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar’ın cenazeleri Gaziantep’ten Suruç’a getirildi. Cenazelerin defnedileceği ilçe mezarlığında bekleyenlere polis TOMA, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Mezapotamya Ajansı, mezarlığa gelmek isteyen vatandaşların da polis tarafından engellendiğini ve mezarlığın üzerinde helikopterlerin uçuş yaptığını aktardı. 

 

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