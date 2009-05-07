Suruç’ta trafik kazası: 4 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine giden Mustafa Gövez'in (34) kullandığı 63 SA 499 plakalı otomobil, Suruç'un Onbirnisan beldesi yakınlarında, karşı yönden gelen Volkan Öcal yönetimindeki 06 SCC 41 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra aynı aileden otomobilde bulunan Zekiye (32), Ahmet (30) ve Rime Gövez (56) hayatını kaybetti.



Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

