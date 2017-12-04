Suruç’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

SURUÇ(Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ali Sümer’in kullandığı 63 FK 282 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Mehmet Ali Akdeniz yönetimindeki 68 DL 707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte isimleri öğrenilmeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

