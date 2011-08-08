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SURUÇ'TA ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ ŞANLIURFA (A.A)

08 Ağustos 2011 20:49

-SURUÇ'TA ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ ŞANLIURFA (A.A) - 08.08.2011 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan silahlı kavgada, ölü sayının 5'e çıktığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Suruç'ta iki ailenin fertleri arasında çıkan ve daha önce 4 kişinin öldüğü silahlı kavgada, hastaneye kaldırılanlardan biri daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin Sevim (40), İde (45), Veli 30) ve Nahsan Pesen ile Şemse Şahin olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin olayın yaşandığı mahalle ile yaralı ve ölenlerin kaldırıldığı hastanelerin çevresinde aldığı yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  Bu arada kavga edenlerin aynı aşirete mensup olduğu öğrenildi. Suruç ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre, çocukların kavgasına büyüklerin de karışması sonucu iki ailenin fertleri arasında silahlı kavga yaşanmış, olayda ölen ve yaralananlar olmuştu.

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