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Suruç'ta katledilen Ece Dinç'in mezarına saldırı!

İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen Ece Dinç’in mezarına dikilen kızıl bayrak, bir grup tarafından yakıldı

23 Temmuz 2015 19:45

Urfa Suruç’ta gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ece Dinç’in mezarına dün gece saldırı düzenlendi.

Cenaze namazı Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı içinde bulunan Şakirin Camii’nde kılındıktan sonra HDP Eş başkanı Figen Yüksekdağ’ın da katılımıyla gerçekleşen yürüyüş ile defnedilen Dinç’in cenazesinde, cenazeye katılanlar ile polisler arasında gerginlik yaşanmıştı.

Ailesinin ETHA'ya verdiği bilgiye göre, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilen Dinç’in mezarına, dün gece saatlerinde 15 kişilik bir grup saldırdı. Saldırıda Dinç’in mezarına asılan kızıl bayrak yakıldı. Mezarlık bekçisi, mezara saldırı olduğunu görünce havaya ateş açarak saldırganları uzaklaştırdı.

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