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Suruç'ta ''çocuk kaçırma girişimi'' iddiası ŞANLIURFA (A.A)

05 Ocak 2012 21:57

-Suruç'ta ''çocuk kaçırma girişimi'' iddiası ŞANLIURFA (A.A) - 05.01.2012 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hırsızlık amacıyla geldikleri ve 2 çocuğu kaçırmak istedikleri iddia edilen 4 kişi, gerginlik yaşanmasına neden oldu. Alınan bilgiye göre, ilçeye dışarıdan geldiği belirlenen ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bir taksiye binen 4 kadının, yolda gördükleri 5 yaşlarındaki 2 çocuğu kaçırmaya çalıştıkları iddia edildi. Bunun üzerine toplanan çocuğun yakınlarının da bulunduğu vatandaşlar, bu kişilere saldırdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kalabalığın elinden alınan zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayın duyulmasının ardından toplanan çok sayıda kişi, zanlıların ''Organ mafyası'' olduğunu ve kendilerine verilmesini talep ederek, Emniyet Müdürlüğü önünde beklemeye başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ilçede gerginliğin yaşanmasına neden olayla ilgili başlatılan soruşturmada, zanlı kadınların başka bir ilden geldikleri ve bunlardan 2'sinin hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. 2 kadının eşlerinin de ilçede olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu kişilerden aynı suçtan da aranan biri, polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların polisteki ifadelerinde, ''Çocuk kaçırma girişimi''ni kabul etmedikleri, arabanın önüne çıkan çocukları yolun kenarına çekmek istediklerini söyledikleri belirtildi. Bu arada, zanlıların üzerinde 5 bin lira para bulunduğu da öğrenildi. Yetkililer, gözaltına alınan B.M, D.M, S.M, E.M. ve D.M'nin ilçeye hırsızlık amacıyla geldiğinin değerlendirildiği, ''çocuk kaçırma girişimi''yle ilgili henüz bir bulguya rastlanmadığı ve konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti. Öte yandan Emniyet Müdürlüğü önünde bir süre bekleyen vatandaşlar da yetkililerle görüştükten sonra dağılmaya başladı.

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