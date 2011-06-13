-SURUÇ'TA BDP'Lİ GRUBA POLİS MÜDAHALESİ ŞANLIURFA (A.A) - 12.06.2011 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde taşkınlık yapan BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı İbrahim Binici'nin taraftarlarına polis müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Suruç'ta daha önce kazandığını iddia ettikleri Binici için kutlama yapmaya başlayan kalabalık grup, Binici'nin kazanmadığı iddiaları üzerine, taşkınlık çıkarıp, polise taş atmaya başladı. Polis ekipleri de dağılmayan gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İl merkezinde de Binici'nin kazanmadığı haberi üzerine toplanan bir grup adliyeye yürümeye çalıştı, yolu trafiğe kapattı. Polis, bu gruba da biber gazıyla müdahale etti. Taşkınlık çıkaran grupların eylemi ve gerginlik yer yer devam ediyor.