Suruç'a ikinci havan mermisi düştü, TSK karşılık verdi

Mürşitpınar köyündeki gazeteci ve güvenlik görevlilerinin yakınına havan mermisi düştü. Genelkurmay Başkanlığı, askerin atış yaparak karşılık verdiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Suruç sınırın Türkiye tarafına ikinci bir havan mermisi düştü.

IŞİD ve PYD güçlerinin çatıştığı Suriye tarafından bugün saat 12.20'de atılan bir havan mermisi, sınıra 1 kilometre uzaklıktaki, Mürşitpınar köyündeki gazeteci ve güvenlik güçlerinin bulunduğu alanın yakınlarına düştü. Patlama sonrası kısa süreli bir panik yaşandı. Patlama nedeniyle geniş bir alana yayılan şarapnel parçaları çevredeki basın mensuplarının araçlarına da saplandı.

Patlamada yaralanan olmadı ancak bölgede alarm verildi. Tanklar ve diğer bazı zırhlı araçlar sınıra doğru harekete geçti. Görgü tanıkları şimdiye kadar bu büyüklükte bir patlama yaşanmadığını belirttiler. Suriye tarafından aralıklarla silah ve patlama sesleri aralıklarla duyulmaya devam ediyor.

Genelkurmay: Anında karşılık verildi

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, Şanlıurfa Suruç’a dün düşen 2 havan mermisine angajman kuralları çerçevesinde atış yapılarak karşılık verildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; "Suriye’de devam eden çatışmalardan sektiği değerlendirilen bir adet havan mermisi, Türkiye -Suriye sınırının 1.400 metre Türkiye tarafına, Mertismail Köyü’nün 950 metre kadar kuzeyinde yol kenarında boş araziye düşmüştür. Olayda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. Suriye tarafında, söz konusu havan atışının yapıldığı yer olarak değerlendirilen bölgeye, angajman kuralları çerçevesinde atış yapılarak karşılık verilmiştir."

Diğer düşen havan mermisinde ise 3 kişinin yaralandığını açıklayan Genelkurmay Başkanlığı, "Suriye’de devam eden çatışmalardan sektiği değerlendirilen bir adet havan mermisi, Türkiye-Suriye sınırının 525 metre Türkiye tarafına, Alanyurt Köyü’nün 50-100 metre kuzeyindeki bir eve düşmüştür. Olayda biri kadın , ikisi erkek olmak üzere üç sivil vatandaş hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı personel, Suruç Devlet Hastanesinde ayakta yapılan tedaviyi müteakip taburcu olmuştur. Suriye tarafında, söz konusu havan atışının yapıldığı yer olarak değerlendirilen bölgeye, angajman kuralları çerçevesinde atış yapılarak karşılık verilmiştir" ifadelerine yer verdi.