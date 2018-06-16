Suruç saldırısında 19 gözaltı

Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavga ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 19' a yükseldi.

Soruşturma kapsamında dün 10 kişi gözaltına alınmıştı. Bugünde aralarında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan' ın da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı..

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gözaltına alınanlar arasında yerine kayyım atanan SuruçBelediyesi Eş Başkan vekili Nazlı Binici, HDP İlçe Eş Başkanı Rojda Binici, SuruçBelediyesi Meclis Üyesi Fethi Yavuzel, Mehmet Kaplan ve Mehmet Polat da bulunuyor.

Saldırıda yaşamını yitiren AKP’li İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesine katılmak için Suruç 'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı’na (AA) verdiği demeçte HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan’ı “İdari ve adli soruşturma devam ediyor ama somut birtakım olaylar var. Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP'nin 6’ncı sıra milletvekili adayı ( İsmail Kaplan ), bizatihi milletvekilimizi mecliste daha önce yapılan bir tartışmadan dolayı hedef göstermektedir ve bunu sürekli olarak tırmandırmaktadır. O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu ve burada bu talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır, o kadar açık ve net” demişti.