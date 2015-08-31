Suruç katliamını protesto eden KESK üyeleri görevden uzaklaştırıldı

Suruç katliamını protesto ettikleri gerekçesi ile KESK üyeleri hakkında açılan soruşturma kapsamında, çoğu sendika yöneticisi 13 memur savunmaları alınmadan görevden uzaklaştırıldı.

DİHA’da yer alan haber göre; Ağrı Valiliği’nin talimatıyla KESK üyeleri hakkında Suruç katliamı protestolarına katıldıkları gerekçesiyle geçtiğimiz Cuma günü açılan soruşturmanın ardından memurlar hakkında görevden uzaklaştırma cezaları verildi.

Soruşturma kapsamında bugün savunma vermek amacıyla Defterdarlık'a giden KESK'e bağlı SES, Tüm-Bel-Sen ve Tarım Orkam Sen yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu 13 kamu emekçisi, Ağrı Valisi'nin talimatıyla görevden uzaklaştırıldıklarını öğrendi.

Memurlara "Siz neden bu sendikalara üyesiniz?", "Sizi kim topluyor?", "Sendikada ne yapıyorsunuz?", "Size haber veren kim?" gibi sorular yöneltildiği bildirildi.