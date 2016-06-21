Suruç katliamında oğlunun can verdiği yeri öptü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik IŞİD'li canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün kendini patlattığı saldırıda ölen 33 kişiden biri olan Murat Yurtgül’ün annesi Nimet Yurtgül, oğlunun öldüğü yeri öperek "Benim oğlum ne yaptı ki? O barış istedi barış. Benim çocuğum oyuncaklarıyla barış istedi. Onu öldürdüler" diye gözyaşı döktü.

Geçen yıl 20 Temmuz'da Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç’a geçerek, ilçeye komşu olan Suriye’nin PYD denetimindeki Kobani kentinin, yeni inşası için oyun alanları ve çocuklara oyuncak götüren SGDF üyelerinin bulunduğu grup, Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün kendini patlatması sonucu 33 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.



Saldırının üzerinden 11 ay geçmesinin ardından ilçeye gelen Suruç Aileleri İnisiyatifi ve Suruç için Adalet Platformu üyeleri, canlı bomba saldırısının olduğu Amara Kültür Merkezi’nde '33' dakikalık temsili adalet nöbeti tuttu.

"Benim çocuğum oyuncaklarıyla barış istedi"

Canlı bomba saldırısı sırasında ölen Murat Yurtgül’ün annesi Nimet Yurtgül, gözyaşları içerisinde oğlunun öldüğü yeri öperek ağıt yaktı.



Anne Nimet Yurtgül, "Benim oğlum ne yaptı ki? O barış istedi barış. Benim çocuğum oyuncaklarıyla barış istedi. Onu öldürdüler. Onunla gurur duyuyorum, gurur duyuyorum" diyerek çocuğunun yaşamını yitirdiği yeri öptü.



Gözyaşlarının sel olduğu anma nöbetinde "Kalplerimiz adalet için atsın, gizlilik kararı kaldırılsın" yazılı pankart açan aileler adına Suruç için Adalet Platformu üyesi Mesut Çeki, "Suruç saldırısıyla ilgili failleri yargılansaydı ne 10 Ekim katliamı olurdu ne de diğer katliamlar" dedi.