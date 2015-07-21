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Suruç katliamı eyleminde polisin gaz kapsülü 7 yaşındaki Mustafa'yı vurdu!

7 yaşındaki Mustafa uyutularak müşahede altında tutuluyor

21 Temmuz 2015 22:38

İstanbul Küçükçekmece'de Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa Suruç'ta düzenlenen saldırıyı protesto eden gruba müdahale eden polisin attığı gaz kapsülü, 7 yaşındaki Mustafa Gökalp Düşün'ün kafasına isabet etti. 7 yaşındaki Mustafa'nın uyutularak müşahede altında tutulduğu kaydedildi.

Gezi olayları sırasında, polisin attığı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan olayının bir benzeri, dün akşam İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı.


Hürriyet'te yer alan habere göre, Kanarya Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Şanlıurfa Suruç’taki bombalı saldırıyı protesto eden gruba polis müdahale etti. Bu sırada polislerin attığı gaz kapsülü, annesiyle birlikte evlerine girmeye çalışan 7 yaşındaki Mustafa Gökalp Düşün’ün kafasına ve ayağına isabet etti. Kanlar içeresinde yere yığılan küçük Mustafa, yakınları tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mustafa’nın tedavisi sürüyor.

 

'Biri kafasına diğeri de ayağına isabet etti'

 

Düşün ailesinin yakınları, olay yerinde çok sayıdaki gaz kapsülünü kovaya toplayarak fotoğrafını çekti. Olaya tepki gösteren Mustafa Gökalp Düşün’ün dayısı Mehmet Keme, olay günü misafirlikte bulunduklarını ifade etti. Olayın eve dönüş sırasında meydana geldiğini söyleyen Keme, "Cadde kapalı olduğu için arkadan dolaşarak eve geldik. Ablam, binaya girdi yeğenim arkada kaldı. Bu sırada iki gaz kapsülünden biri yeğenimin kafasına, diğeri de ayağına isabet etti. Polisleri durdurduk 'ne yapıyorsunuz? dedik. Yollar kapalı olduğu için uzun süre ambülans da gelemedi. Kendi imkanlarımızla taksi ile hastaneye götürdük." diyerek olayı anlattı.

Yeğeninin kafatası kemiğinde kırık olduğu ve beyne baskı yaptığını söyleyen Keme, yeğeninin uyutularak müşahede altında tutulduğunu ifade etti. Keme, suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

 

 

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