Suruç katliamı davası; tutuklu tek sanık "adalete güvenmiyorum" dedi, duruşmada konuşmadı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği, 100’e yakın kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısı ile ilgili davanın bugün (29 Mayıs) 5'inci duruşması görüldü. Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, "adalete güvenmediğini" ifade ederek susma hakkını kullandı. Bir sonraki 28 Ağustos'a ertelendi.

Suriye'nin Kobani kasabasına yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, IŞİD'li canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği, 100’e yakın kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısı ile ilgili davanın 5'inci duruşması Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya saldırıda yaralı kurtulanlar, Suruç Aileleri İnisiyatifi üyeleri katılırken, Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz de izledi. Çok sayıda müşteki ve mağdur avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, davaya müdahil olan avukatların dosyaya ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Davada 2 tutuksuz polis görevi ihmalden yargılanırken, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanan tek sanık Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, adalete güvenmediği belirterek susma hakkını kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine tutuklu sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı 28 Ağustos'a erteledi. (DHA)