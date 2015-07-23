Suruç Belediyesi Eş Başkanı: Devlet IŞİD'i engelleyeceğine hep bize saldırdı

Kobanê’ye geçmek amacıyla Suruç’ta toplananlara yönelik bombalı saldırının gerçekleştiği Amara Kültür Merkezi’nin bahçesinde patlamada hayatını kaybedenler için nöbet tutuyor. O isimler arasında yer alan Suruç Belediye Eş Başkanı Zuhal Ekmez patmanın ardından bölgede yaşananları aktardı. Ekmez “sınır nöbetleri zamanında güvenlik güçleri IŞİD’i engelleyeceklerine, gerçek mermilerle ve gaz bombalarıyla bize saldırdılar. Bu olayda da Türkiye istihbaratının bilgisinin olmaması mümkün değil. AKP den bağımsız yapılmadığını düşünüyorum. Engellemek isteseler engellerlerdi” dedi.

Cumhur Daş’ın Evrensel’de yer alan haberine göre, olayın yaşanmasından bir hafta önce gençlerden 3 kişiyle belediyede görüştüğünü söyleyen Ekmez, “Arkadaşlar Kobanê’ye geçerken yanlarında fidan götürmek istediklerini, bunların bir kısmını Suruç’a dikmek istediklerini söylediler. Bizden fidanlar için yer talep ettiler” dedi. Patlamada yaşamını yitiren Cebrail Günebakan’la sürekli telefonda görüştüğünü söyleyen Ekmez, “Buraya gelmeden önce Cebrail beni aradı. 500 fidan gönderdiklerini söyledi. 200 fidanı Suruç için ayırdık, 300 kadar fidanı da Kobanê’ye gönderdik. Cebrail ile Kaymakam’ın gençlerin geçişine izin verilmeyeceği açıklamasını da konuştuk. Burada nerede kalacaklarını planladık” dedi.

Çok zeki biriydi çok şey yapacaktı...

Patlama saatinde Urfa’da İl Genel Meclisi toplantısında olduğunu söyleyen Ekmez, “Olayı duyar duymaz hızlı bir şekilde Suruç’a döndük. Buraya geldiğimizde cenazelerin üstü gazete kağıtlarıyla örtülmüştü. Ben yoldayken sürekli Cebrail’i aradım. Telefonu sürekli meşgul çalıyordu. Bir şey olmamıştır diye düşündüm. Buraya geldiğimde tekrar aradım, telefonu kapalıydı. Akşama doğru 5-6 civarlarında şehit düştüğünü öğrendim. Bir birimizi görmüşlüğümüz, konuşmuşluğumuz var. Çok zeki biriydi, çok şey yapacak bir gençti. Bu patlamayla birden yok oldu.”

Devlet engellemek istese engellerdi

Kobanê süreciyle Suruç’ta olağan üstü bir hayatın devam ettiğini söyleyen Ekmez, “Böyle bir saldırının olabileceği hep aklımızdaydı. Biz belli ölçüde kendi güvenliğimizi sağladık. Belediyenin 20 tane zabıtası var. Parti gençliğimizle ve yöneticilerimizle bir güvenlik oluşturmaya çalıştık. Şu anda bunu yapabiliyoruz. Ama Kobanê sürecinde bütün güvenlik güçleri buradaydı. Buna rağmen bir saldırı olabileceği aşikardı. Çünkü sınır nöbetleri zamanında güvenlik güçleri IŞİD’i engelleyeceklerine, gerçek mermilerle ve gaz bombalarıyla bize saldırdılar. Bu olayda da Türkiye istihbaratının bilgisinin olmaması mümkün değil. AKP den bağımsız yapılmadığını düşünüyorum. Engellemek isteseler engellerlerdi” dedi.

Devletin eli varsa soruşturma sessiz sedasız yürütülüyor

Saldırıyla ilgili soruşturmaya dair net bilgi alamadıklarını söyleyen Ekmez, “Kriz dönemlerinde Kaymakam ve Valiyle görüşmemiz pek mümkün olmuyor. Sadece olayın ilk günü Suruç Kaymakamıyla görüşebildim. O görüşmede ‘canlı bombadır’ dedi. Onun dışında somut olarak nasıl bir gelişme var bilmiyoruz. Ancak bu tür durumlarda olayın içinde devletin eli varsa soruşturmaların çok sessiz sedasız yürütüldüğünü herkes biliyor” dedi.

Karanlık yanlar var

Olaya dair birçok iddia olduğunu ve karanlık yönler bulunduğunu dile getiren Ekmez, “Canlı bombanın erkek olduğu, ona yardım eden bir kadının olduğu söyleniyor. Bu kadının da patlama yaralandığı, hastanede bu kadını polisin aldığı ve daha sonra öldüğü iddia ediliyor. Ödlü mü, kayıp mı edildi bu karanlık bir durum. Bu iddialar aydınlaytılmalı” dedi.

Suruç’ta hayat normal akmıyor

Suruç’ta hayatın normal akmadığını, sürekli bir koşturma içinde olduklarını söyleyen Ekmez, “Ben Suruç’tan çıkıp başka bir yere gittiğimde farklı bir dünya olduğunu görüyorum. Burası çok bambaşka bir yer. İnsanların normal bir şekilde işlerine gittiğini, aileleriyle dolaştıklarını görüyorum. Burada öyle bir durum yok. Ama Suruç da Türkiye’nin parçası olan bir yer. Evet, Kobanê’nin birçok yerde önemli bir yankısı oldu. Ama burayı anlama duyarlılığı çok daha fazla olabilirdi.”

Kobanê ve Gezi’nin yarattığı dayanışmayı büyütmeliyiz

İktidarın IŞİD’e karşı mücadele etmesi için çok yoğun bir kamuoyu baskısı oluşturmak gerektiğini belirten Suruç Belediyesi Eş Başkanı Zuhal Ekmez, “Kobanê’yle birlikte enternasyonal bir ruh yakalandı ve buradaki patlamayla bu ruha bir darbe vurulmak istendi. Ancak patlamadan sonra Suruç halkı burayı bırakmadı. Yaralılar da zafer işareti yaptı. Şimdi Türkiye’nin her yerinde bir tepki oluşmalı. Türkiye halkı olarak bu iktidarın gitmesi için zorlayıcı olmalıyız. Kobanê, Gezi bir dayanışma yarattı, biz bunu aşmalıyız” dedi.