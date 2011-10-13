Sürpriz ikili

T24-





Hürriyet'in haberine göre, Selin Ortaçlı’nın uzun süredir birlikte olduğu işadamı Can Ateş’le ilişkisi geçtiğimiz yaz sona erdi. Ayrılığın ardından “Playboy’lar peşinde” haberleriyle magazin sayfalarını süsleyen Ortaçlı’nın, gönlünü “Recep İvedik” serisiyle yıldızı parlayan komedyen Şahan Gökbakar’a kaptırdığı konuşuluyor.





İç çamaşırı tasarımlarıyla mankenlikten modacılığa geçiş yapan, sunuculuğunu üstlendiği programlarla ekranda boy gösteren ve yakında Star TV’de başlayacak “Araf Zamanı” dizisiyle de oyunculuğa soyunan Ortaçlı, Gökbakar ile birkaç ay önce yaptıkları iş görüşmesi sırasında tanıştı.





Sosyetik güzel, kendisine yeni projesinde rol teklif eden Gökbakar’dan etkilendi, bu durumu da kız arkadaşına “Şahan çok tatlı, çok şeker biri” diyerek anlattı.