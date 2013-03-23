Sürpriz Dink sanığı yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın yargılandığı mahkemeye, "Güvenliğimi sağlarsanız belge ve isim veririm" yazılı mektup gönderen mahkum M. A., Tokat'tan İstanbul'daki yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledildi.

Tokat’ta tutuklu mahkum, Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın örgüt suçundan yargılandığı İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 'ne bir mektup gönderdi. Kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin sağlanması halinde cinayete ilişkin bilgi ve belgeleri paylaşmaya hazır olduğunu bildiren mahkumun mektubu mahkeme tarafından savcı Muammer Akkaş’a iletildi. İhbarı inceleyen Savcı Akkaş, mektubu gönderen mahkumu ve ailesini tespit ettirdi. Savcı Muammer Akkaş’ın talimatı ile mahkum M.A.'nın ailesi polis tarafından korumaya alındı. Daha sonra Tokat'ta cezaevinde bulunan M.A.'nın daha güvenli bir cezaevine nakledilmesi kararlaştırıldı. M.A. İstanbul'da yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledildi.



Yüzyüze ifadesi alındı



Yaklaşık 1 aydır İstanbul'daki cezaevinde kalan M.A.'nın savcı Akkaş tarafından da ifadesi alındı. Daha önce talimat ile ifade veren M.A. bu sefer yüzyüze 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Ergenekon savcısı Muammer Akkaş'a ifade veren M.A.'nın, daha önce yazdığı ihbar mektubunda yer alan bilgiler doğrultusunda ifade verdiği belirtildi.



Belge ve isim vermedi



Dava kapsamında yargılanan ancak beraat ettikten sonra tahliye edilen Erhan Tuncel’i tanıdığını söylediği öğrenilen ihbarcının ifadesinde cinayet öncesi Agos gazetesi önünde keşif yaptıklarını belirttiği öğrenildi.

Mektubunda "güvenliğimi sağlarsanız cinayete ilişkin belge ve isim veririm" diyen M.A.'nın savcılığa belge ve isim konusunda bir bilgi vermediği öğrenildi.

2006 yılında işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdiği kaydedilen M.A.'nın resmi ifadesinde çelişkiler olduğu, cinayeti aydınlatacak yeterli bilgiler yer almadığı öğrenildi.